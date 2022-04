Fernando Roldão investe 10 milhões no Patamar Business Campus

A imobiliária Rifimar está a construir um parque empresarial em Vilarinho das Cambas, nos arredores de Vila Nova de Famalicão, que será formado por um total de 17 pavilhões, "num investimento próximo dos 10 milhões de euros", revelou ao Negócios o dono do grupo promotor do empreendimento, Fernando Roldão.

No ano passado foram "entregues e vendidos" os primeiros quatro pavilhões do Patamar Business Campus, tendo agora arrancado as obras de construção de dois blocos com 13 pavilhões, empreitada que corresponde à segunda fase do complexo logístico.

"Os 13 lançados agora deverão ser entregues no próximo mês de dezembro, no caso dos espaços de menor dimensão, enquanto os maiores estarão concluídos em junho de 2023", avança a empresa, em comunicado.

Os armazéns do Patamar Business Campus têm áreas de 295 a 1.100 metros quadrados, com preços a partir de 295 mil euros.

Fernando Roldão é administrador e acionista do grupo de produtos do mar congelados Brasmar, que emprega mais de 850 pessoas e fechou o último exercício com uma faturação de cerca de 240 milhões de euros.

Os maiores armazéns do Patamar Business Campus apresentam "características diferentes", sendo que "todos os armazéns terão um pé direito de sete metros, acesso a camiões de grande porte e espaços verdes", enfatiza Miguel Marques, responsável pelo segmento corporate da Medium, agência imobiliária que comercializa os imóveis em exclusivo.

"A localização é magnífica. Investir nos pavilhões do Patamar Business Campus é uma excelente opção estratégica para qualquer negócio que precise de espaços até cerca de mil metros quadrados", considera Marques.

A localização e as respetivas acessibilidades apresentam-se como trunfos do novo centro de negócios, que promete dinamizar ainda mais a economia de Vila Nova de Famalicão, que é o concelho do Norte do país que lidera as exportações nacionais.