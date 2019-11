Ficosterra, Ufraction8 e Biosolvit são as vencedoras do Blue Bio Value

A espanhola Ficosterra, a britânica Ufraction8 e a brasileira Biosolvit foram as vencedoras do programa de aceleração Blue Bio Value da Fundação Oceano Azul e da Fundação Calouste Gulbenkian.

A Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian vão distribuir 45 mil euros aos três vencedores da segunda edição do programa de aceleração Blue Bio Value. O programa, que promove o desenvolvimento de competências de gestão de negócios, é desenvolvido em parceria com a Fábrica de Startups, a Bluebio Alliance e a Faber Ventures.





Com uma duração de cinco semanas, a iniciativa atribui às empresas vencedoras um total de 45 mil euros, para que possam desenvolver os seus projetos. Este ano vão ser distribuídos pela Ficosterra, pela Ufraction8 e pela Biosolvit.

A Ficosterra é uma startup espanhola da área da biotecnologia aplicada à agricultura. A britânica Ufraction8 centra-se na sustentabilidade para reduzir a pegada ecológica e a brasileira Biosolvit desenvolve produtos sustentáveis destinados à absorção de qualquer derivado de petróleo em terra ou no mar.





"Esta economia necessita de um estímulo forte, e o crescimento do setor da biotecnologia é a avenida mais auspiciosa para gerar esse estímulo", disse José Soares dos Santos, Fundador e Presidente da Fundação Oceano Azul, na cerimónia de encerramento do programa.



Guilherme d’Oliveira Martins, Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, referiu que "estas empresas são a prova viva de que a bioeconomia azul vem impulsionar o crescimento sustentável em vários países", acrescentando que "o oceano tem um papel fundamental no combate aos grandes desafios da atualidade, tais como as alterações climáticas, e estamos muito comprometidos em reforçar o crescimento destas startups de impacto".



O programa de aceleração Blue Bio Value recebeu mais de 110 candidaturas, das quais foram selecionadas 15 startups provenientes de nove países (Portugal, Espanha, Dinamarca, Suíça, Itália, Canadá, Brasil, Reino Unido e India).