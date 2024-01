Fosun pondera pôr Fidelidade em bolsa no próximo ano

A Fosun está, mas só depois da oferta pública inicial (IPO) da Luz Saúde, prevista para este ano, avança, esta sexta-feira, o Jornal Económico , adianta o jornal, indicando que o projeto já terá sido anunciado internamente aos quadros e é justificado como uma evolução natural, após a seguradora ter uma expansão internacional relevante e diversificada.Esta informação chega dias depois de o grupo chinês ter alienado 5,6% da sua posição no BCP que, depois de outras operações ao longo do segundo semestre de 2023, é agora de pouco mais de 20%, ligeiramente acima da participação da Sonangol (19,49% a 30 de junho de 2023).Ao que apurou o Negócios, o calendário de lançamento da IPO da Luz Saúde por parte da Fidelidade mantém-se , não sendo influenciado pela venda de parte da posição da Fosun no BCP. Assim, será preparada no primeiro trimestre e lançada em data a definir, sendo muito pouco provável que o IPO aconteça antes de meados de março.