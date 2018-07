Francesa Armatis vai recrutar 100 pessoas em Guimarães a 5 de Julho

Desde que chegou a Portugal, em 2012, com a instalação de um primeiro centro na cidade do Porto, a francesa Armatis-lc também já abriu "contact centers" em Lisboa, nas Caldas da Rainha, e, mais recentemente, em Guimarães, empregando mais de duas mil pessoas.

E é precisamente no seu pólo de Guimarães que a Armatis-lc vai promover um "open day" de recrutamento, esta quinta-feira, 5 de Julho, para preencher 100 vagas de emprego.

"A quem resida em cidades a mais de 100 quilómetros de Guimarães, a multinacional francesa oferece alojamento pago durante os primeiros meses", adianta a Armatis-lc, em comunicado.

O "open day" vimaranense tem como objectivo dar a conhecer a empresa e efectuar entrevistas a quem estiver interessado em concorrer.

"Estamos a recrutar para posições de ‘contact center’ em francês, pelo que os candidatos devem saber falar o idioma, ter perfil comercial e motivação, sendo que não é necessária experiência no sector, pois todos os colaboradores recebem formação desde o primeiro dia", explica António Alfacinha, Head of Recruitment da Armatis-lc Portugal.

A empresa refere que os contratos são a termo certo e têm a duração de sete meses, sendo renováveis por iguais períodos. "Pagamos valores acima do mercado, compostos por um salário base e uma parte variável, ligada à performance mensal", garante Alfacinha.

As vagas em aberto no pólo de Guimarães são para apoio ao cliente, realização de inquéritos e "back-office" para grandes marcas mundiais.

A Armatis-lc diz que a cidade de Guimarães foi escolhida pela sua localização e pela qualidade dos recursos, incluindo população fluente em francês.

"Esta iniciativa insere-se numa aposta estratégica da Armatis-lc em Portugal, motivada pelo nível de competências encontrado nas pessoas residentes nesta região, tendo em conta o passado migratório para França e Suíça, e pela atractividade do nosso país em termos de relação custo versus qualidade", explica Carlos Moreira, director-geral da Armatis-lc Iberia.

Uma capacidade de atracção que deverá levar a empresa francesa a abrir mais centros de atendimento em Portugal. "Neste momento, o grupo está a estudar novas possibilidades, ainda sem decisões, mas com a certeza de que a expansão vai acontecer", afiança Carlos Moreira.

De resto, "até final do ano, a Armatis-lc vai abrir mais 150 vagas em Guimarães, tendo outras posições em aberto em Lisboa, Porto e Caldas da Rainha", promete a multinacional francesa, que está presente no mercado europeu, com mais de 10 mil trabalhadores distribuídos por 23 centros de atendimento, localizados em França, Portugal, Tunísia e Polónia.