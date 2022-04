Francesa Orpea gera fricção entre irmãos na Misericórdia do Porto

Gigante mundial nos cuidados a idosos e dependentes, que já conta com 12 ativos em Portugal, queria construir uma clínica de saúde mental com 69 quartos no Conde de Ferreira, mas a proposta defendida pelo provedor em assembleia de irmãos “não teve qualquer consequência”.

