FT: Renault quer retomar negociações para fusão com Nissan

A Renault estará interessada em voltar a negociar uma fusão com a Nissan. E após a conclusão deste casamento quer adquirir outro produtor de automóveis, com a Fiat Chrysler no topo das preferências.

A Renault quer retomar as negociações para avançar com uma fusão com a Nissan dentro de 12 meses, disseram várias fontes próximas do grupo francês ao Financial Times. Após a conclusão da fusão, a compra de outra produtora de automóveis também faz parte dos planos, estando a Fiat Chrysler no topo da lista.



O desenho destes planos marca uma nova estratégia para o grupo após a polémica em torno de Carlos Ghosn, ex-presidente executivo da Renault e presidente da Nissan. Em novembro o gestor foi preso, tendo entretanto saído em liberdade, após acusações de fraude fiscal.



Quer a empresa francesa quer a japonesa já afirmaram publicamente que o seu foco é garantir que a aliança entre as empresas funcione bem antes de avançar com qualquer reestruturação do capital.



Duas fontes revelaram ainda ao FT que Carlos Gosh já tinha mantido conversações para avançar com uma fusão entre a Renault e a Fiat Chrysler há dois ou três anos. Mas o negócio terá tido a oposição do governo francês.

As ações da Renault estão a valorizar 2,83% para 58,49 euros, depois de terem chegado a subir um máximo de 4,83% para 59,63 euros.