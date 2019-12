Fundador e ex-CEO da Uber deixa administração da empresa

O antigo CEO e cofundador da Uber, Travis Kalanick, anunciou esta terça-feira que sairá do conselho de administração da empresa de transporte através de plataforma eletrónica já na próxima semana.

Desde novembro, altura em que ficou autorizado a fazê-lo, Kalanick vendeu ações da Uber no valor de mais de 2.500 milhões de dólares, alienando mais de 90% da participação que detinha.

As receitas provenientes da venda de títulos podem ser úteis no financiamento do novo negócio de Kalanick, uma start-up chamada CloudKitchens. Este negócio consiste em alugar espaços de restauração a estabelecimentos que sejam parceiros das redes de entrega ao domicílio Uber Eats, DoorDash e Deliveroo.

Kalanick, que deixou o cargo de CEO da empresa no verão de 2017, referiu, num comunicado, que "a Uber tem sido parte da minha vida nos últimos 10 anos. No final da década, e com a empresa cotada em bolsa, parece-me o momento certo para me focar nos meus negócios atuais e em atividades filantrópicas".

"Orgulho-me de tudo o que a Uber alcançou e continuarei a torcer pelo seu sucesso", rematou.

Desde a oferta pública inicial, as ações da Uber já desvalorizaram mais de 30%, o que reduz o valor de mercado da empresa sedeada nos Estados Unidos para cerca de 52 mil milhões de dólares, que compara com os 76 mil milhões de dólares que valia aquando da entrada em bolsa.