Kalanick vende 20% da posição na Uber após o período de “lockup”

Um dos fundadores e antigo CEO da Uber vendeu cerca de 20,3 milhões de ações, após o período de 180 dias do “lockup” ter terminado.

Travis Kalanick, antigo CEO e atual membro do conselho de administração da empresa norte-americana Uber Technologies, vendeu 20% da sua participação na empresa por 547 milhões de dólares na semana passada, após a fase de "lockup" ter terminado, segundo a Bloomberg.





Este período, que durou 180 dias, impedia investidores iniciais de vender ações após a oferta pública inicial de maio. Esta operação estava entre as vendas que na semana passada fizeram com que as ações da empresa caíssem.