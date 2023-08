Fundo do Grupo Vallis quer deter a 100% gigante de luvas médicas de Famalicão

Leia Também Sócio de Ronaldo assume controlo de gigante de luvas de Famalicão

O fundo de capital de risco Vallis Sustainable Investments II (VSI II), pertencente ao Grupo Vallis, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) para a compra da empresa da área da saúde Raclac. Isto depois de na semana passada ter anunciado o aumento da sua participação na mesma de 50 para 80%.Com sede em Vila Nova de Famalicão, a Raclac dedica-se à produção e comercialização de produtos descartáveis para a área da saúde e indústria, nomeadamente, luvas, máscaras, batas, kits de hospitalização, entre muitos outros. A empresa detém uma fábrica de luvas de exame médico em Portugal."A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Vallis Sustainable Investments II, de participações representativas do capital social da Raclac, que passará a ser detida, em exclusivo, pelo Grupo Vallis", indica o site da Autoridade da Concorrência.Este fundo de capital de risco dedica-se à realização e gestão de investimentos em empresas que desenvolvem a sua atividade na prestação de serviços no setor da medicina dentária, da medicina capilar, da logística e do transporte em temperatura controlada e fabrico de produtos de beleza e produtos hospitalares, entre outros.Já na semana passada, como avançou o Negócios , o fundo do Grupo Vallis, um dos donos do grupo de clínicas de transplantes capilares Insparya, tinha reforçado para 80% a sua participação na Raclac, que concluiu recentemente o investimento na criação da primeira fábrica de luvas de exame na Europa.Pedro Miguel Costa, fundador e CEO da Raclac, que em 2016 tinha cedido 50% do capital da Raclac ao fundo Vallis, firmou assim a venda de mais 30% ao sócio, reduzindo a sua participação na empresa para 20%.Além da Raclac, Castelbel e Europalco, entre outras, do portefólio da Vallis faz também parte o grupo português de clínicas de transplantes capilares Insparya, que conta com Cristiano Ronaldo como rosto e sócio da empresa.