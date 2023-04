Sócio capilar portuense de CR7 compra Europalco com 160 trabalhadores

Com um total de ativos sob gestão superior a 200 milhões de euros, contando no seu portefólio, por exemplo, com a Insparya, rede de clínicas especializada em transplantes capilares, que tem Cristiano Ronaldo como sócio e rosto, a "private equity" Vallis Capital Partners acaba de firmar um acordo para a compra do controlo da Europalco.

Em causa está a aquisição de 60% do capital social da empresa que se apresenta como "líder nacional de soluções globais para a realização de eventos e espetáculos", estando a operação sujeita a aprovação da Autoridade da Concorrência (AdC).

"Depois da sua fundação há 26 anos, a Europalco reforça, assim, a sua posição de destaque no setor e cria condições para o crescimento profissional dos seus mais de 160 colaboradores, os quais continuarão a desempenhar um papel central na estratégia da Europalco, afirmando-se como polo de atração e retenção de talento neste setor", avança a empresa, em comunicado.

"A parceria com a Vallis Capital Partners é uma nova etapa no crescimento da Europalco. Vamos continuar com a mesma identidade e a cultura que caracteriza a Europalco, oferecendo aos nossos clientes as soluções mais inovadoras em termos de eventos e espetáculos, que permitem assim a participação em projetos de grande dimensão e renome nacional e até mesmo internacional", promete Pedro Magalhães, CEO da empresa, que tem sede em Sintra.

"Apostar em novas tecnologias e expandir a nossa atuação para outras localizações são alguns dos benefícios que esta união irá trazer. Trata-se de um passo estratégico que não seria possível sem o trabalho extraordinário dos nossos colaboradores. É também a pensar neles que tomei a decisão de formar esta parceria com a Vallis", garante o mesmo empresário.

Já Eduardo Rocha, fundador e CEO da Vallis Capital Partners, manifesta a satisfação e entusiasmo desta "private equity" com "a união de forças entre a Vallis e a Europalco, uma empresa com uma posição de liderança e um ADN inovador que a destacam neste setor", enfatiza.

"Esta parceria irá acelerar o crescimento da empresa, dando continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pela equipa da Europalco, ao mesmo tempo que criará oportunidades de desenvolvimento das suas pessoas, afirmando ainda mais a Europalco como empresa de excelência. Estamos muito confiantes no futuro que iremos construir em conjunto", remata Rocha.

Além da Insparya, que tem sede no Porto, os dois fundos geridos pela Vallis Capital Partners integram no seu portefólio a Smile.up (clínicas dentárias), a Logifrio (logística e transporte em temperatura controlada), a Castelbel (sabonetes e outros produtos de luxo perfumados para a casa e para o corpo) e a Raclac (produtos hospitalares).

Fundada em 2010 e sediada no Porto, a Vallis é detida pelos seus sócios fundadores – Eduardo Rocha, Luís Santos Carvalho e Luís Palma de Graça.