Sócio de Ronaldo assume controlo de gigante de luvas de Famalicão

A pandemia de covid-19 fez disparar as vendas da Raclac, empresa de Famalicão que produz dispositivos médicos descartáveis, como máscaras, fatos e luvas, que passou de uma faturação de pouco mais de 15 milhões de euros em 2019 para mais de 50 milhões no ano seguinte.

Face à explosão da procura, em junho de 2021 o então presidente da Câmara de Famalicão avançava que a Raclac estava "a preparar uma nova fase de investimento, que poderá ascender a 50 milhões de euros, com a criação de duas novas linhas de produção".

Leia Também Raclac “explode” vendas com a pandemia e vai investir mais 50 milhões em Famalicão

Um novo projeto de investimento com vista a reforçar, através da expansão da capacidade produtiva instalada, a vocação exportadora da empresa, "criando emprego, gerando riqueza, estabelecendo parcerias e valorizando o território", enfatizava, na altura, Pedro Miguel Costa, fundador e CEO da Raclac.





Pedro Miguel Costa, que em 2016 tinha cedido 50% do capital da Raclac ao fundo Vallis, acaba de firmar a venda de mais 30% ao sócio, reduzindo a sua participação na empresa para 20%.

Leia Também Fundo Vallis compra 50% da Raclac

"O Fundo Vallis Sustainable Investments II, FCR anuncia a entrada no capital da Raclac, S.A., empresa portuguesa fabricante de luvas descartáveis de nitrilo e comercialização de dispositivos médicos descartáveis. Com esta transação, o Fundo Vallis Sustainable Investments I, SCA, SICAR manterá a sua posição de 50% de participação na Raclac, S.A., enquanto o Fundo Vallis Sustainable Investments II, FCR adquire 30%. Os restantes 20% de participação continuarão a ser detidos por Pedro Costa, CEO e fundador da Raclac, S.A.", revela a Vallis Capital Partners, em comunicado.

Leia Também Sabonetes da Maia chegam a 55 países com um CEO de luxo num caminho “solitário”

Para a "private equity", este reforço no capital da Raclac "é um voto de confiança na sua estratégia, cujo principal vector é agora o de acelerar a comercialização da luva R-Advance no mercado nacional e nos principais mercados da Europa e do Médio Oriente", num investimento que visa "acelerar o crescimento da Raclac, continuando o ambicioso projeto, recentemente concluído, com a criação da primeira fábrica de luvas de exame na Europa", enfatiza.

A luva R-Advance é apresentada como "um produto sem paralelo no mercado internacional", que "possui atributos únicos, como sejam um AQL (‘Acceptance Quality Limit’) de apenas 0.25, o mais baixo no setor à escala mundial", afiança.

Leia Também Sócio capilar portuense de CR7 compra Europalco com 160 trabalhadores

"A linha de produção é totalmente automatizada, sem intervenção humana, e operada num ambiente controlado, que atenua a presença de partículas e agentes contaminantes, contrastando com as características das linhas de produção convencionais, estabelecidas na continente asiático", realça a Vallis.





"Como é do conhecimento público, existe uma atenção crescente dos principais operadores de saúde, dos profissionais de saúde e dos próprios pacientes, ao risco de contaminação em ambientes hospitalares ou clínicos, onde a adopção da luva R-Advance pode mitigar substancialmente esse risco, além de permitir gerar poupanças substanciais para as entidades que a adoptam, pois reduz os actuais niveis de desperdício no consumo e utilização efectiva das luvas convencionais de exame", assegura Eduardo Rocha, CEO da Vallis.

"O nosso objectivo é que a empresa continue a crescer, capitalizando agora todo o potencial desta inovadora linha de produção", remata Rocha, sem avançar indicadores económico-financeiros da Raclac nem o valor da operação, a qual "encontra-se sujeita a aprovação por parte da Autoridade da Concorrência".





(Notícia em atualização)