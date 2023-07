Grupo CUF notifica Concorrência sobre compra da rede de clínicas AtlantiCare

Leia Também Espanhola Acciona Energia quer controlar 100% da central solar da Amareleja

O grupo de saúde CUF notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) no final do mês de junho sobre a sua intenção de assumir o controlo exclusivo da empresa do mesmo setor de atividade AtlantiCare - Serviços de saúde. Em causa está a aquisição da rede de clínicas da AtlantiCare, espalhadas por todo o país.Esta notificação prévia sobre a operação de concentração de empresas foi apresentada a 26 de junho, informou a AdC em comunicado.A CUF, sociedade holding do Grupo CUF, que integra um conjunto de empresas que opera na área da prestação de cuidados de saúde e em outras atividades complementares, planeia assim deter exclusivamente a AtlantiCare, que se dedica à prestação de serviços nas áreas da saúde e da segurança no trabalho.A AtlantiCare está presente em todo o território nacional e ilhas através de uma rede de clínicas: 20 autorizadas e 10 em processo de licenciamento pela Direção-Geral da Saúde (DGS).De acordo com a empresa, esta rede nacional "assegura proximidade geográfica e conveniência de horário, garantindo rapidez de resposta na realização dos exames médicos, exames complementares de diagnóstico e check-up".Além disso, a empresa que deverá ser adquirida pela CUF presta serviços de medicina do trabalho, medicina curativa, enfermagem e exames complementares de diagnóstico nas instalações dos seus clientes.