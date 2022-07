Fundo dos CTT investe em duas startups portuguesas

Leia Também CTT criam fundo de quatro milhões para PME e startups

Os CTT, através do fundo de investimento TechTree, participaram no financiamento de duas startups portuguesas do setor das operações e logística, anunciaram esta quinta-feira os correios em comunicado, sem revelar o valor do investimento.As empresas em causa são a Kit-ar, que trabalha na área de realidade aumentada para a produção industrial, com uma plataforma que reduz erros de produção na indústria; e a Sensefinity, na área da logística, que fornece métricas de mercadoria e bens críticos em tempo real às empresas."O investimento nestas duas promissoras start-ups concretizam o propósito de criação do fundo TechTree. A KIT-AR e a Sensefinity podem contribuir para uma maior eficiência na atividade dos CTT e é com grande satisfação que estamos já a trabalhar com as duas empresas. Vamos continuar a procurar investimentos em start-ups, reforçando o contributo que os CTT têm dado ao desenvolvimento da economia nacional, reforçando a nossa estratégia de liderança na promoção da digitalização e do comércio eletrónico das empresas portuguesas", indica João Bento, CEO dos CTT.O fundo de investimento TechTree, lançado e financiado pelos CTT para apoiar atividades de inovação nas pequenas e médias empresas e startups, tem uma dotação de 5 milhões de eurose é gerido pela Iberis Capital. O objetivo dos correios é priveligiar a atuação em setores alinhados com as prioridades de atuação da empresa, nomeadamente e-commerce, operações & logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade. Está também prevista a possibilidade de coinvestimento, com a abertura para eventuais parcerias com redes de investidores, para promoção de partilha de oportunidades de investimento.A operacionalização e acompanhamento dos dois investimentos agora realizados e dos que surgirem no futuro será realizada pelo programa de interação com startups dos CTT, o 1520 StartuProgram.