CTT criam fundo de quatro milhões para PME e startups

Os CTT têm um novo fundo de investimento para apoiar PME e startups. O Fundo de Inovação CTT tem uma dotação de quatro milhões de euros e visa investir em startups nas fases seed, series A e growth, bem como em pequenas e médias empresas de setores "alinhados com as prioridades de atuação dos CTT", como o comércio eletrónico, operações e logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade.

Em comunicado enviado esta quarta-feira, a empresa liderada por João Bento refere que "está também prevista a possibilidade de coinvestimento, com a abertura para eventuais parcerias com redes de investidores, para promoção de partilha de oportunidades de investimento".





O fundo é "integralmente financiado" pelo grupo CTT, sendo que a sua gestão foi confiada à Iberis Capital, que tem "um curriculum sólido em gestão de fundos de investimento e com espectro de empresas diversificado, de startups a PMEs".Os investimentos apoiados pelo fundo serão operacionalizados e acompanhados através do programa de interação com startups dos CTT, o 1520 Startup Program, "que desenvolve e apoia startups nacionais, contribui em simultâneo para o desenvolvimento do seu próprio ecossistema". O programa procura projetos "que se enquadrem" no negócio do grupo postal, "potenciando áreas de colaboração conjunta e com os benefícios recíprocos que daí advêm".Desde que foi criado, o programa mapeou mais de 1800 empresas, e tem atualmente 31 projetos em curso, sendo que 15 são parcerias comercias, 16 em projetos de co-criação e um por aquisição (Recibos Online).

Citado na mesma nota, o CEO dos CTT refere que a criação do fundo "complementa e reforça" a estratégia da empresa "de liderança na promoção da digitalização e do comércio eletrónico das empresas portuguesas". O fundo irá também permitir, segundo João Bento, "explorar sinergias com a inovação que já é desenvolvida pelos CTT, promovendo a ligação destas empresas ao negócio e às equipas internas, apoiando o desenvolvimento de pilotos com recurso a soluções destas empresas".