Fundo soberano da Noruega desinveste no Golfo Pérsico e põe Saudi Telecom na lista negra

Saudi Telecom. O KLP, que gere 1,3 mil milhões de dólares em ativos, critica, em particular, a vigilância e censura exercida através destas empresas de telecomunicações, com a ajuda do desenvolvimento da inteligência artificial.



. O KLP, que gere 1,3 mil milhões de dólares em ativos, critica, em particular, a, com a ajuda do desenvolvimento da inteligência artificial.

"Os estados do Golfo continuam a caracterizar-se por sistemas de governo autoritários, que restringem a liberdade de expressão e os direitos políticos, incluindo dos críticos e dos ativistas de direitos humanos", indica o comunicado, assinado por Kiran Aziz, que dirige o departamento de investimentos responsáveis.



Aziz diz ainda que as empresas da região que se mantêm na lista de investimentos vão manter-se sob escrutínio.







O fundo soberano da Noruega anunciou que vaidevido ao risco "inaceitável" de violações de direitos humanos. Na prática, o fundo de pensões do governo norueguês, o maior fundo soberano do mundo, desinveste, assim, em mais de uma dezena de entidades,, de acordo com a Reuters.Na lista estão 12 empresas: uma petrolífera, cinco grupos de imobiliário e seis companhias de telecomunicações,Este mês foi conhecido que aSobre a petrolífera saudita Aramco, o KLP diz que foi excluída devido à "falta de planos para atenuar as alterações climáticas e de transição energética", pode ler-se em comunicado. O fundo soberano justifica ainda a exclusão das empresas do imobiliário devido à exploração e discriminação dos trabalhadores migrantes africanos e asiáticos.