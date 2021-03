Fusão no Minho gera nova Conf após falências da AIMinho e ACIG

O associativismo empresarial minhoto está em ebulição. Falidas as históricas Associação Industrial do Minho (AIMinho), com dívidas de 12 milhões de euros, e a Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG), com um passivo de 2,5 milhões de euros, a Associação Comercial de Braga (ACB) vai passar a ser chamada de Associação Empresarial de Braga (AEB) e duas conglomerações associativas da região vão fundir-se numa nova confederação.

"As associações empresariais, através dos Conselhos Empresarial das NUT II Alto Minho (CEVAL), Cávado e Ave (CEDRAC), decidiram em conjunto criar a Confederação Empresarial da Região do Minho (ConfMinho), num espírito de consolidação do trabalho associativo que cada um exerce em prol da defesa dos interesses coletivos das empresas", lê-se no convite da nova organização associativa para a cerimónia de assinatura do memorando da sua constituição, a que o Negócios teve acesso.

A cerimónia será presidida por Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, e realiza-se esta terça-feira, 30 de março, no Parque Industrial da Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), na Várzea, Barcelos.

A ACIF é uma das associações fundadoras do CEDRAC, que conta com outras associações, que passarão agora para a nova ConfMinho - a Associação Comercial de Braga, a Associação Comercial e Industrial de Barcelos, a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende, a Associação Comercial e Industrial de Vila Real, a Associação Comercial e Industrial de Vizela, e a Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto. Também integrava as falidas AIMinho e ACIG.

Na CEVAL estão inscritas a ACIAB Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (ACIAB), a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço (ACICMM), a Associação Empresarial de Ponte de Lima (AEPL), a Associação Empresarial de Valença (AEV) e a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC).