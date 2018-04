Fusões e aquisições em Portugal descem 43% até Março em trimestre forte no imobiliário

Pedro Catarino/Correio da Manhã

O mercado de fusões e aquisições em Portugal movimentou 3,1 mil milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, revela o relatório mensal de M&A da Transactional Track Record conhecido esta quarta-feira, 4 de Abril. Este valor representa uma descida de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado.



No que respeita ao número de transacções, foram registadas um total de 72 operações desde o início do ano, 19,10% abaixo das 89 realizadas no primeiro trimestre de 2017.



O sector imobiliário prosseguiu a tendência de crescimento iniciada em 2015 e foi o sector mais activo entre Janeiro e Março, com um total de 15 transacções, o que, ainda assim, traduz uma quebra de 32% face ao período homólogo. A tecnologia, juntamente com a internet, foram as áreas de maior crescimento (133%) com um total de 12 operações.



De acordo com os dados revelados, o mercado português registou 31 operações "inbound" em que empresas portuguesas foram adquiridas por companhias estrangeiras - com Espanha a manter-se como o país que mais operações realiza no território nacional, tendo adquirido 10 empresas, com investimentos que totalizaram 156 milhões de euros.



Destas, quatro transacções foram no sector imobiliário, incluindo o investimento de 86 milhões de euros da ORES Socimi na aquisição de seis activos comerciais em Portugal.



Em seguida, destacam-se os investimentos de empresas de origem francesa, que já realizaram sete operações em território português no ano, com investimentos que somaram 305 milhões de euros, e da Holanda que, com duas operações, somou 450 milhões de euros.



"A transacção do trimestre eleita pela Transactional Track Record foi a conclusão da aquisição dos centros comerciais Forum Montijo, Forum Sintra e Sintra Retail Park pela pela Immochan, com um investimento de 450 milhões de euros", refere o relatório.



No entanto, o maior investidor estrangeiro em Portugal no primeiro trimestre de 2018 é a China, que já investiu mais de 1,5 mil milhões de euros em empresas do país só nos primeiros três meses deste ano.