Galp vai ter serviço de aluguer de bicicletas elétricas

A Galp vai apostar na venda e aluguer de bicicletas elétricas. Em comunicado, a petrolífera refere que o projeto insere-se no "novo conceito Galp Ryde" (acrónimo de Regenerate Your Dynamic Energy), e terá início em breve.Apresentado no âmbito da World Bike Tour, que passou este fim de semana em Oeiras, a Galp Ryde terá bicicletas "produzidas no âmbito de uma parceria com a empresa portuguesa Esmaltina". Segundo a empresa, as bicicletas elétricas "estarão disponíveis a partir de outubro para venda ao público, em suporte online, num lote limitado".O projeto "terá posteriormente uma nova fase, a partir da qual disponibilizará bicicletas elétricas para aluguer", refere a empresa.Futuramente, acrescenta a empresa, "passará também a disponibilizar na sede, em Lisboa, e nos escritórios da energética em Espanha um conjunto de bicicletas elétricas Galp Ryde para os seus colaboradores, numa lógica de mobilidade partilhada que permita alugar ou reservar as bicicletas para deslocação em trabalho ou no trajeto casa-trabalho".O novo conceito é "mais um passo no território da mobilidade sustentável" e "representa a aproximação da energética a novas tendências no território da mobilidade urbana sustentável e será utilizado em ações de ativação e desenvolvimento de produtos, serviços e parcerias nesta área", conclui a Galp.