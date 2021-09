Exportação de bicicletas elétricas dispara para os melhores números de sempre

Campeão europeu na produção de bicicletas, com 2,7 milhões de unidades em 2020, ano em que as exportações desta indústria chegaram aos 424 milhões de euros, Portugal está também a registar um fulgurante crescimento nas vendas de bicicletas elétricas.

"A indústria nacional de bicicletas está a atravessar os seus melhores momentos e regista aumentos em todas as frentes para responder ao aumento da procura de veículos elétricos de duas rodas nos mercados nacional e internacional", assinala Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (Abimota).

Os números da associação empresarial do setor dão conta de um crescimento mensal sustentado da exportação de bicicletas elétricas sempre superior a 100%, desde janeiro deste ano.

"Em julho, voltou a verificar-se um aumento de 137% e foram ultrapassados os 85 milhões de euros na exportação, valor esse que é já superior ao total das exportações do ano passado (81,3 milhões de euros), que tinha sido o melhor de sempre", enfatiza a Abimota, em comunicado.

Recorde-se que Portugal tem a maior fábrica de montagem de bicicletas da Europa (a RTE, em Gaia), a maior produtora europeia de rodas para bicicletas (a Rodi, de Aveiro), a primeira empresa do mundo a soldar quadros em alumínio através de robôs (a Triangle's, de Águeda), assim como a empresa que faz os selins para bicicleta mais leves do mundo, com apenas 24 gramas (a Gelu, em Vila Franca de Xira).