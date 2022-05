Gestora italiana Azimut abre escritório em Portugal para captar fortunas estrangeiras

A gestora italiana Azimut, que controla ativos no valor de mais de 83 mil milhões de euros, anunciou que o processo de expansão internacional inclui a abertura de um escritório em Portugal, mais concretamente no Estoril. De acordo com o comunicado da empresa, este escritório vai reportar à subsidiária da empresa no Luxemburgo.



A ideia desta presença em Portugal passa por "dar acesso às soluções e estratégias de investimento do grupo, quer em mercados públicos como privados, a estrangeiros com elevado património que vivam em Portugal, assim como à indústria de gestão de ativos local".



A nota da Azimut destaca que o mercado português está a atravessar um período de crescimento da "importância estratégica" para uma comunidade de estrangeiros com elevado património. Nesse sentido, a empresa nota também a influência que o programa de vistos gold teve nesta capacidade de atração de estrangeiros com fortunas consideráveis. O regime de tributação das criptomoedas também não fica de fora desta nota, onde a empresa refere que terá contribuído para "gerar um interesse significativo no país".



As tendências ligadas às fintech e também à onda de digitalização do país merecem lugar neste comunicado da gestora italiana para justificar a aposta neste escritório.



"A ideia da abertura deste escritório passa por estar mais perto destas comunidades de indivíduos com elevado património a viver em Portugal", diz Giuseppe Perrucci, country manager da Azimut Brasil, que vai liderar o escritório português. "Os residentes não habituais, cerca de 50 mil pessoas em todo o mundo, tipicamente têm necessidades complexas e únicas na gestão de património que estão em linha com a experiência internacional e soluções de produtos oferecidas pelo nosso grupo".