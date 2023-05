Gigante espanhol de cantinas entra em Portugal para servir 14.600 refeições diárias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O setor português de restauração colectiva conta com mais um operador internacional. O grupo madrileno Mediterránea anunciou que, depois de consolidar a atividade em Espanha e somar os mercados do Chile e Peru, decidiu aterrar em Portugal, onde diz que irá prestar os seus serviços "em mais de 40 centros educacionais e hospitalares", prevendo servir 14.600 refeições diárias.

O grupo Mediterránea fechou o último exercício com uma faturação de 260 milhões de euros, o que traduz um aumento de 15% face aos 225 milhões registados em 2019, ano pré-pandémico.

E pretende repetir este ano a dose em termos de crescimento, o que significaria uma receita de cerca 300 milhões de euros.

No último ano, o portefólio do grupo espanhol aumentou 10%, com cerca de 150 novos centros, passando para um total que ultrapassa os 1.300.

A média de refeições servidas por dia ultrapassa já as 250 mil.

A Mediterránea registou também um aumento do seu quadro laboral em 10%, passando de 10.400 trabalhadores em 2021 para perto de 11.500 no final do ano passado.