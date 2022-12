Gigante falida de Leiria tem proposta de compra

Criada por António Febra há meio século, a Geco chegou a empregar mais de 300 pessoas e a orgulhar-se de ser uma das maiores fornecedoras mundiais de peças de plástico da indústria automóvel, mas parou e entrou em insolvência no verão do ano passado com dívidas de 24,5 milhões de euros a cerca de 250 credores.

Gigante falida de Leiria tem proposta de compra









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Gigante falida de Leiria tem proposta de compra O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar