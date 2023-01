Gigante francês põe 2.000 trabalhadores do Porto a bordo numa viagem por 12 países

Chegou à Invicta há menos de cinco anos, na altura com o objetivo de recrutar 600 pessoas, mas já emprega mais de 2.000 nas suas instalações portuenses, maioritariamente talento tecnológico, de 30 nacionalidades.

Trata-se do centro de excelência da francesa Natixis, que esta quinta-feira, 19 de Janeiro, inaugurou o segundo piso daquela a que chama Villages.

Trata-se de um "projeto inovador de escritórios que recria 12 cidades, tirando partido da mais recente tecnologia para criar uma experiência imersiva – que inclui sons e cheiros – e que afirma este espaço enquanto exemplo pioneiro dos escritórios do futuro", enfatiza a Natixis, em comunicado.

No novo piso, os trabalhadores da empresa poderão experienciar uma "verdadeira experiência de viagem": a entrada faz-se através de um espaço que simula um aeroporto, com balcões de atendimento aos colaboradores e painéis de informação, que os conduzem para as Villages da Cidade do México, Xangai, Tóquio, Londres, Bangalore e Brooklyn.

"No futuro, para a utilização das Villages, os colaboradores poderão consultar quais estão disponíveis num painel de informação à entrada do aeroporto, semelhante ao que encontram na zona das partidas e chegadas de um aeroporto", afiança a empresa do grupo BPCE.

A Natixis conta que cada espaço "foi construído, decorado e personalizado tendo em conta as particularidades que tornam cada um destes destinos atrativos para os visitantes, combinando os sons, odores e elementos arquitetónicos que os caracterizam".

Por exemplo, em Londres, os trabalhadores podem trabalhar a partir das icónicas cabines telefónicas da capital inglesa; já em Xangai, podem participar numa batalha de karaoke ou trabalhar em equipa numa sala de chá.

"Meditar num templo em Bangalore ou integrar um ‘workshop’ de origami em Tóquio são outras das atividades que os colaboradores têm oportunidade de experimentar ao utilizarem estes novos espaços, que permitem conhecer melhor as diferentes culturas de cada um dos locais representados", realça o grupo francês.

As Villages agora inauguradas juntam-se às que permitem "viajar" pelas cidades de Manaus, Santiago, Dakar, Paris, Mascate e Porto, que abriram no final do verão passado.

"Abrimos as portas de um dos pisos das Villages em setembro do ano passado e, até agora, a adesão tem sido muito positiva. Com a inauguração deste novo piso vemos finalizada a concretização de um sonho que acreditamos ser a celebração da nossa diversidade cultural enquanto empresa e equipa. É um formato que nos permite potenciar verdadeiros momentos de colaboração e de socialização entre as equipas e transformar a experiência do modelo de trabalho híbrido", enfatiza Etienne Huret, diretor-geral da Natixis em Portugal.

O objetivo é que cada trabalhador possa usufruir das Villages, pelo menos, uma vez por mês, para que, no final de cada ano, tenha conseguido experienciar um dia de trabalho em cada uma das 12 cidades.