Gonçalo Saraiva Matias é o novo presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos

para os Assuntos Jurídicos e Constitucionais de Cavaco Silva,

A Fundação Francisco Manuel dos Santos vai ter um novo presidente do conselho de administração: Gonçalo Saraiva Matias. O professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica e consultor para os Assuntos Jurídicos e Constitucionais da Casa Civil da Presidência da República substitui, assim, Jaime Gama, que ocupou o cargo durante seis anos.Gama passará a integrar o Conselho de Curadores da instituição, informou, em comunicado, a fundação."A Fundação é hoje uma verdadeira instituição independente ao serviço da democracia e da liberdade de Portugal e dos Portugueses. Foi um grande privilégio contar com a visão, experiência e cultura do Senhor Dr. Jaime Gama", refere José Soares dos Santos, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação, no mesmo comunicado.Gonçalo Saraiva Matias, que foi secretário de Estado Adjunto para a Modernização Administrativa no governo de Passos Coelho e assessoré, desde 2018, membro do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e Director de Estudos."Os anos que vivi na Fundação Francisco Manuel dos Santos, sob a liderança do Senhor Dr. Jaime Gama, foram de uma enorme riqueza e aquisição de conhecimento. É, por isso, com um enorme sentido de responsabilidade que assumo agora a Presidência de uma instituição que admiro muito e cujo propósito é contribuir para um país mais informado e esclarecido", afirma Gonçalo Saraiva Matias.