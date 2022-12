Goparity disponibiliza cartão oferta que incentiva à sustentabilidade neste Natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na altura do ano em há mais desperdício nas casas dos portugueses, a Goparity, plataforma de finanças portuguesa, propôs um presente de Natal para os colaboradores das empresas: cartões digitais que não só têm uma pegada ecológica baixa como permitem o investimento em projetos de impacto sustentável a nível ambiental e social.



O cartão para investir na plataforma tem um custo mínimo de cinco euros e um rendimento de juro associado, sendo que, para aqueles que investirem, o retorno é de 4% a 8% por ano.





O objetivo? Incentivar as empresas a oferecerem presentes mais sustentáveis aos seus colaboradores e parceiros. É uma forma de as empresas financiarem projetos de impacto socioambiental positivo e, além disso, os trabalhadores recebem um montante para investirem em projetos sustentáveis por si selecionados.





"Numa altura de inflação, oferecer benefícios a pensar no futuro dos trabalhadores é uma boa solução de presente para as épocas festivas", diz em comunicado o CEO da Goparity, Nuno Brito Jorge. Sublinha ainda que "esta é uma forma de promover a mudança que querem ver no mundo ao encorajar e ao dar a possibilidade a mais pessoas de fazerem o mesmo".





Os cartões são encomendados no website e basta escolher o valor a oferecer, personalizar o cartão com o nome da pessoa e uma mensagem especial. Os cartões são enviados para o email associado e têm a validade de dois anos.