Governo abre linha de crédito de 400 milhões para setores mais afetados pela pandemia

O ministro da Economia anunciou a reabertura da linha de crédito destinada aos setores mais afetados pelas medidas de mitigação da pandemia. A linha terá o valor de 400 milhões milhões de euros.



Terão direito a este apoio as empresas que registem quebras homólogas de faturação superior a 25% no ano 2020. As empresas devem garantir a manutenção de postos de trabalho e não podem distribuir lucros.





