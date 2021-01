Empresas vão receber apoios a fundo perdido a duplicar

As empresas vão receber o dobro do valor previsto no Programa Apoiar relativo ao quarto trimestre. Foi esta a medida encontrada pelo Governo para compensar os custos do encerramento que as empresas vão ter de suportar devido ao novo confinamento.



Assim, as empresas que no quarto trimestre de 2020 tenham registado quebras de faturação superiores a 25%, vão poder candidatar-se a um apoio que será pago a dobrar.



As microempresas tinham direito a um apoio de 7.500 euros relativo aos três primeiros trimestres de 2020, que é reforçado para 10 mil euros, para abranger o quarto trimestre. Adicionalmente, terão direito a um apoio extra de 2.500 euros já relativos ao primeiro trimestre de 2021. No total, poderão receber até 12 500 euros a fundo perdido.



As pequenas empresas passam a poder receber até 55 mil euros, relativos a 2020, valor ao qual acrescem 13.750 euros relativamente ao período de confinamento, num total de 68 750 euros.



Já as médias empresas passam a ser elegíveis para um apoio de até 135 mil euros em 2020. Vão receber ainda 33.750 mil euros para compensar as quebras sofridas no confinamento. No total, poderão receber até 168 750 euros a fundo perdido. Já os empresários em nome individual terão direito a uma soma total de até cinco mil euros.





