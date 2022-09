Governo cria nova linha de crédito para apoiar empresas

Encargos com o agravamento do custo das matérias-primas serão suportados e a verba chegará via Banco de Fomento. Quanto ao gás, taxa que cobre diferença no aumento de custos para indústrias intensivas sobe para 40%.

Governo cria nova linha de crédito para apoiar empresas









