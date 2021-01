Governo desmarca PME de linha de acesso a 20 milhões da UE

Um fundo de subvenções no valor de 20 milhões de euros destinado a ajudar as PME da União Europeia (UE) a aceder e beneficiar dos seus direitos de propriedade intelectual – no fundo, um apoio financeiro, sob a forma de reembolsos, para pedidos de marcas e desenhos ou modelos, até ao montante máximo de 1.500 euros por empresa. A primeira “call” – das cinco previstas para este ano – foi lançada a 11 de janeiro.



