Governo húngaro vai comprar 49% da subsidiária da Vodafone no país

O Governo húngaro anunciou esta segunda-feira que vai comprar 49% da subsidiária do grupo Vodafone no país, a segunda maior do setor, enquanto a privada 4iG ficará com 51%, numa operação total avaliada em 1.750 milhões de euros."O Governo colabora para que a Vodafone Hungria passe a ser propriedade húngara", afirmou o ministério do Desenvolvimento Económico em comunicado, em que salienta o objetivo de que os setores estratégicos estejam em mãos húngaras.O portal económico Napi.hu, citado pela Efe, indica que a empresa privada 4iG valorizou a operação em cerca 1.750 milhões de euros.O Governo participa na aquisição através da empresa estatal Corvinus, que irá adquirir 49% da operadora de telecomunicações Vodafone Hungria, enquanto a 4iG ficará com os restantes 51%, adianta a empresa em comunicado, onde salienta que já foi firmado "um acordo não vinculativo" com a Vodafone Europe BV.A Vodafone é a segunda empresa de telecomunicações da Hungria, com 3,8 milhões de clientes dos 9,7 milhões de habitantes do país, apenas atrás da Telekom, que tem 5,3 milhões de clientes.O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) no período 2020-2021 da Vodafone Hungria foi de 228 milhões de euros e a sua faturação ascendeu a 682 milhões de euros, enquanto o número de trabalhadores da operadora ultrapassa os 3.000.A 4IG, considerada pelo diário digital independente Hvg como a "super 'holding' informática e tecnológica" dos círculos próximos do Fidesz, partido do primeiro-ministro, Viktor Orbán, fechou 2021 com um EBITDA de 27 milhões de euros.