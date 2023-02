Concluída venda da operação da Vodafone na Hungria. Estado fica com 49%

4iG e à empresa estatal Corvinus pelo valor de 1,7 mil milhões de euros.A conclusão do negócio, anunciado em agosto de 2022, foi divulgada pela Vodafone na sua página oficial. A Vodafone é a segunda empresa de telecomunicações da Hungria, com 3,8 milhões de clientes dos 9,7 milhões de habitantes do país, apenas atrás da Telekom, que tem 5,3 milhões de clientes.

Desta forma, o governo húngaro passa a deter 49% da subsidiária do grupo, enquanto a privada 4iG ficará com 51%. A 4iG tem "mão portuguesa", uma vez que é detida a 8,36% por uma empresa controlada pela sociedade de capital de risco Alpac Capital, liderada pelos portugueses Pedro Vargas David e Luís Santos, filhos do antigo deputado Mário David - que foi secretário de Estado no Governo de Santana Lopes e que é conselheiro político do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán - e do ex-selecionador Fernando Santos, respetivamente.