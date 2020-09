Governo lança nova linha de crédito de 400 milhões para médias empresas

Leia Também Governo vai lançar nova linha de crédito de mil milhões para micro e pequenas empresas

O Governo lançou mais uma linha de crédito garantido pelo Estado, desta vez com uma dotação de 400 milhões de euros e destinada a médias empresas que ainda não tenham recorrido a qualquer linha de crédito lançada para apoiar as empresas afetadas pela pandemia. As candidaturas a esta linha já estão abertas e poderão ser feitas até 31 de dezembro de 2020.A medida foi comunicada esta quarta-feira, 30 de setembro, pelo Sistema Português de Garantia Mútua (SPGM), responsável pela gestão destas linhas de crédito. "Com uma dotação de 400 milhões de euros, esta nova linha visa apoiar as médias empresas, 'small mid caps' e 'mid caps', afetadas pelas medidas adotadas para contenção da pandemia do novo coronavírus, e que não beneficiaram das medidas até então lançadas", pode ler-se no comunicado.As médias empresas poderão receber um financiamento de até 1,5 milhões de euros e as restantes poderão candidatar-se a créditos de até 2 milhões de euros. Em ambos os casos, o prazo máximo dos créditos é de seis anos, incluindo 18 meses de carência de capital e uma garantia do Estado de até 80% do capital em dívida.Só poderão candidatar-se as empresas que apresentem uma quebra de pelo menos 40% da faturação no período de março a maio de 2020, face aos dois meses anteriores ou ao período homólogo, e que não tenham beneficiado das anteriores linhas ou sublinhas de crédito garantido pelo Estado, criadas no âmbito da pandemia.As comissões de garantia chegam até 1% para as médias empresas e até 1,75% para as "small mid cap" e "mid cap". Para todas, o "spread" máximo é de 1,5% no caso de empréstimos de três a seis anos, 1,25% para créditos de um a três anos e 1% para empréstimos até um ano.