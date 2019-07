Governo lança segunda edição do programa Revive

O Revive, programa que visa a recuperação de imóveis públicos para fins turísticos, vai ter uma segunda edição. De acordo com o Governo, o lançamento será feito esta quinta-feira num dos 15 novos imóveis que vão integrar esta segunda fase.



"Esta quinta-feira será ainda lançado o concurso público para a concessão do Forte da Ínsua, em Caminha, e será anunciada a adjudicação de outro imóvel", de acordo com o comunicado enviado pelo Executivo, esta quarta-feira, 24 de julho.



O Revive em Portugal, que é uma iniciativa conjunta dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças, foi lançado em 2016, com um total de 33 imóveis públicos identificados como tendo potencial interesse turístico. Até ao momento, foram lançados 17 concursos, tendo já sido 7 adjudicados, o que representa um investimento superior a 54 milhões de euros.



O primeiro imóvel reabilitado ao abrigo do Revive, o Convento de São Paulo, em Elvas, abriu ao público em junho. O Programa Revive promove a recuperação e a requalificação de imóveis públicos classificados que estão sem uso, através da concessão a privados para exploração para fins turísticos. E não se limita a Portugal.



Depois dos acordos de cooperação estabelecidos com São Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde, o Governo português assinou em junho o protocolo com o estado da Baía, no Brasil. "O objetivo é promover a recuperação e dinamização económica do património que ‘fala português’", disse ao Negócios fonte do gabinete da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.