Açores: Lux Mundi investe 7,5 milhões para transformar Quartel do Carmo em hotel

O Quartel do Carmo, na Horta, vai ser reconvertido num hotel de quatro estrelas pelo grupo Lux Mundi. O investimento, no âmbito do programa Revive, é de 7,5 milhões de euros e o hotel deverá abrir portas em 2021. O investimento no Revive soma já 62 milhões de euros.





Até ao momento, o programa Revive já adjudicou oito imóveis, garantindo um investimento de "cerca de 62 milhões de euros", referiu a mesma fonte.



O Revive conta com 33 imóveis, tendo sido lançados concursos para 17. Recentemente, o Governo anunciou a segunda fase do programa, que contará com mais 15 imóveis.



O concurso para a concessão do Quartel do Carmo por um período de 50 anos contou com dois candidatos, indicou ao Negócios fonte da Secretaria de Estado. A proposta vencedora prevê o pagamento de uma renda anual de 45.500 euros, acima dos 39.352 euros de valor mínimo que constava do caderno de encargos.

Os próximos concursos a serem lançados serão os relativos ao Mosteiro de Travanca (Amarante), Santuário do Cabo Espichel (Sesimbra) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo), acrescenta a tutela.

O Quartel do Carmo, na Horta, vai ser transformado num hotel de pelo menos quatro estrelas no âmbito do programa Revive, que concessiona património degradado e devoluto do Estado para ser explorado em atividades turísticas. O imóvel foi adjudicado à empresa Lux Mundi, que irá investir 7,5 milhões de euros no projeto, indicou esta sexta-feira a Secretaria de Estado do Turismo.O grupo Lux Hotels, liderado por Paulo Torrão, conta com oito unidades hoteleiras em Lisboa, Porto, Fátima e Évora.