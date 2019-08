Portuguesa SPPTH investe seis milhões para abrir hotel em convento de Moura

A SPPTH venceu o concurso do programa Revive para a reconversão do Convento do Carmo, em Moura, num hotel. O investimento ascende a seis milhões de euros e a abertura da unidade está prevista para 2022.





Segundo indicou ao Negócios fonte oficial da Secretaria de Estado do Turismo, o imóvel em Moura recebeu duas candidaturas, tendo saído vencedora a SPPTH, que gere o hotel Convento do Espinheiro Heritage, em Évora. A empresa irá pagar uma renda anual de 648 euros, que será atualizada com base na inflação, referiu a mesma fonte.



O caderno de encargos do concurso apresentava um valor mínimo de renda anual a pagar ao Estado de 35 euros e a concessão é válida por 50 anos.



O Revive conta com 33 imóveis, tendo sido lançados concursos para 18, dos quais nove já foram adjudicados. Recentemente, o Governo anunciou a segunda fase do programa, que contará com mais 15 imóveis.



O concurso para o Convento do Carmo originalmente findava em 16 de abril mas a falta de interessados levou o Governo a prorrogar o prazo de apresentação de candidaturas até 15 de julho.Segundo indicou ao Negócios fonte oficial da Secretaria de Estado do Turismo, o imóvel em Moura recebeu duas candidaturas, tendo saído vencedora a SPPTH, que gere o hotel Convento do Espinheiro Heritage, em Évora. A empresa irá pagar uma renda anual de 648 euros, que será atualizada com base na inflação, referiu a mesma fonte.O caderno de encargos do concurso apresentava um valor mínimo de renda anual a pagar ao Estado de 35 euros e a concessão é válida por 50 anos.O Revive conta com 33 imóveis, tendo sido lançados concursos para 18, dos quais nove já foram adjudicados. Recentemente, o Governo anunciou a segunda fase do programa, que contará com mais 15 imóveis. Os próximos concursos a serem lançados serão os relativos ao Mosteiro de Travanca (Amarante), Santuário do Cabo Espichel (Sesimbra) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo), indica ainda a Secretaria de Estado.

A portuguesa SPPTH— Sociedade de Promoção de Projetos Turísticos e Hoteleiros venceu o concurso do programa Revive para o Convento do Carmo, em Moura, indicou esta quarta-feira a Secretaria de Estado do Turismo. Este foi o nono imóvel adjudicado no âmbito do programa que concessiona património degradado e devoluto do Estado para ser explorado em atividades turísticas.O investimento estimado para a reconversão do convento edificado em 1251 é de seis milhões de euros, indica o comunicado da Secretaria de Estado. O hotel de quatro estrelas com "cerca de 50 quartos" tem "abertura prevista para 2022". Até ao momento, os nove concursos adjudicados representam um investimento de 68 milhões de euros.