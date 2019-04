Revive: Mosteiro de Arouca concessionado ao MS Hotels

O contrato de concessão do Mosteiro de Arouca foi esta quarta-feira assinado com o grupo MS Hotels & Resorts, que venceu o concurso realizado no âmbito do programa Revive. O programa já soma investimento de 54,5 milhões de euros.

A concessão, válida por 50 anos, prevê o pagamento de uma renda anual de 42 mil euros, atualizada em função da inflação, e o MS Hotels prevê investir 3,5 milhões de euros na recuperação do edifício.



O concessionário compromete-se a construir uma unidade hoteleira de 4 estrelas com entre 60 a 70 quartos, spa, piscina interior e exterior, court de padel e um restaurante.



O Mosteiro de Arouca foi fundado no século XII pela Ordem de Cister. O imóvel, que se localiza em pleno centro da Vila de Arouca, está classificado como Monumento Nacional desde 1910. De estilo classicista romano, foi objeto de grandes intervenções nos séculos XVII e XVIII, em estilo barroco, e de um restauro em duas fases já no século XX, refere a Secretaria de Estado do Turismo.



Até ao momento foram concluídos nove concursos referentes aos 33 imóveis do programa Revive, tendo sido adjudicados sete, enquanto que dois dos concurso terminaram sem qualquer proposta. Encontram-se ainda a decorrer outros sete concursos.



As sete concessões totalizam um investimento previsto de 54,5 milhões de euros e as rendas anuais somam 258 mil euros.