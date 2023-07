Governo reage a ceticismo sobre projetos PRR: vão responder a "necessidades reais do mercado"

O Ministério da Economia e do Mar refuta o cetismo em torno das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, sustentando que vão ser gerados produtos que atendam "às necessidades reais do mercado" e que estão em causa "projetos inovadores, com riscos tecnológicos e de mercado bem identificados e aos quais o programa proposto por cada consórcio irá responder".Esta foi a reação às declarações do diretor-geral da Cotec, Jorge Portugal, que, em entrevista ao Negócios e à Antena 1 , afirmou que há projetos com o patrocínio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que arriscam falhar na "prova do mercado" e, por conseguinte, ficarem reduzidos a "bons projetos científicos" sem impacto na economia."Das 53 agendas selecionadas - que representam um investimento global de 7,7 mil milhões de euros e 2,9 mil milhões de apoio público - vão ser gerados 2.207 novos produtos, patentes e serviços, que respondam a necessidades reais do mercado, criados mais de 18.400 novos empregos, dos quais 11.773 altamente qualificados, e um volume de negócios adicional para as empresas envolvidas de cerca de 8,8 mil milhões de euros", diz o ministério, adiantando que estão contratualizados 50 dos 53 projetos, "esperando-se que o processo negocial de mais dois seja concluído a muito curto prazo".A tutela liderada por António Costa Silva contesta ainda a opinião de Jorge Portugal de que há consórcios, que por serem "muito complexos" e pela forma como se encontram organizados, "provavelmente, não vão conseguir entregar aquilo que foi o compromisso dentro da proposta de trabalho que apresentaram": "As agendas mobilizadoras são efetivamente projetos inovadores, com riscos tecnológicos e de mercado bem identificados e aos quais o programa o trabalhos proposto por cada consórcio irá responder"."Os consórcios e, em particular as empresas que os compõem, partilham o financiamento das iniciativas e, como tal, partilham e assumem o seu risco com o financiamento público", indica o ministério, apontando que as 53 agendas selecionadas serão implementadas por mais de 1.200 entidades, o que constitui "um sinal claro da lógica de partilha de risco com os consórcios, que asseguram uma parte significativa do financiamento com fundos próprios".Além disso, reforça, "a qualidade dos consórcios e os respetivos modelos de governação, bem como o modelo de acompanhamento delineado monitorização em aplicação, com intervenção do Comité de Acompanhamento das Agendas, composto pelo IAPMEI, AICEP, ANI, COMPETE e FCT, e assessorado por avaliadores independentes, permitirá acompanhar e apoiar as agendas no desenvolvimento dos seus programas de trabalho e no cumprimento dos seus objetivos", reforça."O modelo de acompanhamento implementado procura garantir a boa aplicação dos fundos e a maximização dos resultados das agendas", visando "assegurar o cumprimento das metas do PRR, em particular as metas relativas ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou sistemas, que resultam do contrato firmado com cada agenda. Trata-se de um modelo robusto de monitorização e avaliação de resultados", insiste.Na mesma nota, em reação às declarações de Jorge Portugal, o ministério aborda ainda a fase da seleção dos projetos, sublinhando que "em sede de avaliação procurou-se selecionar as candidaturas com mérito capaz de assegurar efetivamente valor de mercado", apesar de o diretor-geral da Cotec ter considerado que o problema não estava na seleção, mas antes na execução: "No papel todos os consórcios fazem sentido, até porque foram escolhidos por entidades que conseguem perceber quais são as tendências do mercado, onde é que estão as opções e por gente inteligente e informada". Um grupo em que, aliás, se pode incluir o próprio ministro da Economia, já que António Costa Silva foi o autor da visão estratégica que esteve na origem do PRR português."As agendas mobilizadoras para a inovação empresarial visam a promoção de projetos de investimento transformadores da economia nacional, de forma duradoura e sustentável, com uma abordagem inovadora, sem correspondência nos períodos e programas de apoio anteriores, ao financiar simultaneamente a I&D e a inovação produtiva, combinando de forma mais direta o conhecimento, a transferência de tecnologia e inovação para as empresas", realça o Ministério da Economia, apontando que "o impacto de uma medida desta natureza resulta do conjunto de projetos em desenvolvimento e dos contributo agregado que o potencial diferenciado de cada projeto possa ter em termos de criação de empregos qualificados, sustentabilidade ambiental e inovação tecnológica".E esse impacto multiplicador acumulado foi já estimado: "Cada euro investido até 2026 no âmbito do PRR traduz-se num ganho acumulado de cerca de seis vezes superior ao longo dos próximos 20 anos"m sendo que, agora, as alterações introduzidas com a reprogramação do PRR vieram reforçar o impacto no PIB potencial em 1 ponto percentual a 20 anos face ao impacto previsto inicialmente (3,1%), conclui.