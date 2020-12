Governo sinaliza em Bruxelas que vê com bons olhos entrada da Lufthansa na TAP

O Governo manifestou à Comissão Europeia, informalmente, que aprovaria a entrada da companhia aérea alemã Lufthansa no capital da TAP. A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do jornal Expresso, segundo o qual a mesma mensagem foi transmitida aos acionistas da Lufthansa.



O interesse da companhia alemã na empresa portuguesa foi manifestado ainda no ano passado. Em fevereiro deste ano, imediatamente antes da pandemia, a Lufthansa chegou a negociar com David Neeleman a compra da posição que este detinha na TAP, através da Atlantic Gateway, em parceria com a norte-americana United Airlines.





As negociações foram confirmadas pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação , Pedro Nuno Santos, que nunca escondeu ser favorável ao negócio. "O Estado português não veria com maus olhos uma parceria com Lufthansa. Temos consciência que as companhias aéreas têm dificuldade em operar e sobreviver isoladamente", afirmou em junho.A companhia aérea alemã nunca chegou a fazer uma oferta pela TAP, mas sabe-se que a companhia portuguesa estava avaliada, antes da pandemia, entre os 800 milhões e os mil milhões de euros.



Apesar do interesse manifestado pelo Executivo português, que emprestou 1200 milhões de euros à TAP, que poderão ser transformados em capital, o negócio não poderá concretizar-se a breve prazo, porque a Lufthansa recebeu um pacote de ajuda do Estado alemão, ao abrigo dos apoios covid, e enquanto não devolver 75% do montante recebido não poderá entrar no capital de outra companhia aérea.