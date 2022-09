Greenvolt fecha acordo para fornecer energia à BA Glass na Polónia por 15 anos

Leia Também Greenvolt fecha acordo para fornecer energia verde à T-Mobile na Polónia durante 15 anos

A Greenvolt vai fornecer energia renovável à unidade polaca da BA Glass, produtora europeia de embalagens e garrafas de vidro, por um período de 15 anos.A empresa portuguesa deu conta do contrato de aquisição de energia (PPA ou Power Purchase Agreement, em inglês) em comunicado esta segunda-feira. O fornecimento de energia solar e eólica será feito através da Augusta Energy, uma joint-venture entre a KGAL, uma gestora de ativos alemã, e a V-Ridium Power, empresa que opera no mercado polaco, detida a 100% pela Greenvolt, explica a nota.Apesar de o acordo ter sido fechado agora, o fornecimento de energia só deve começar no quarto trimestre de 2023.De acordo com a Greenvolt, a energia fornecida à BA Glass, "é equivalente ao consumo médio de 4.800 famílias" e vai "permitir que seja evitada a emissão de 11,6 mil toneladas de CO2, por ano, contribuindo assim para que a empresa do setor do vidro alcance as suas metas de sustentabilidade"."Esta parceria com a BA Glass na Polónia, reforça a posição da Greenvolt como uma referência no desenvolvimento e operacionalização de projetos de energia renovável na Europa, bem como a sua capacidade de dar resposta a soluções à medida das necessidades dos seus clientes e de os ajudar a atingirem os objetivos de descarbonização", diz João Manso Neto, CEO da Greenvolt, citado no mesmo comunicado.