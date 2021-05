Grupo MDS compra seguradora brasileira QH Consult e alarga presença no país

A MDS, multinacional portuguesa de consultoria de riscos e seguros, concretizou a aquisição da corretora de seguros brasileira QH Consult, continuando a aposta no mercado brasileiro. Os valores da transação não foram divulgados.



"O investimento que temos vindo a fazer na consolidação a nível nacional e internacional está a contribuir para o grande desafio de sermos maiores e melhores. Mas ainda mais importante, esta estratégia está a contribuir para aprofundar a nossa diferenciação no mercado, com um serviço de valor acrescentado e uma oferta alargada que vai ao encontro das necessidades específicas de cada cliente, independentemente da geografia ou sector onde opera", diz José Manuel Dias da Fonseca, CEO Global do Grupo MDS, num comunicado.



De acordo com a empresa, "este investimento enquadra-se na estratégia de desenvolvimento do Grupo MDS, que aposta no crescimento orgânico nos mercados onde está presente, mas também na concretização de oportunidades de aquisição que reforcem a sua posição competitiva e que acrescentem valor à sua oferta, nomeadamente em áreas e segmentos complementares".





A QH Consult é líder no setor da Educação no Brasil, disponibilizando um amplo portefólio de seguros e soluções financeiras para escolas e instituições de ensino superior. Apoiando mais de 500 instituições, a empresa que passa a integrar o Grupo MDS é responsável pelos seguros de mais de 700 mil alunos, atuando na quase totalidade do território brasileiro.





Desde o início do ano, a MDS anunciou a aquisição da Tovese, a maior corretora de seguros agrícolas do Rio Grande do Sul, potenciando a presença da MDS no dinâmico setor agrícola brasileiro, mas também trazendo conhecimento útil para o Grupo em todas as geografias onde está presente.



Também reforçou a sua liderança em Portugal com a compra de uma participação maioritária na Média Mais, mediadora portuguesa com uma grande experiência no sector industrial e em empresas exportadoras e de serviços. Em setembro do ano passado tinha também anunciado a aquisição da Média Seguros, um operador de referência no mercado angolano, com importantes clientes no setor agropecuário, meios de comunicação e grandes empresas industriais.