MDS é o único grupo ibérico no top mundial das corretoras de seguros

Controlada conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, a MDS é líder de mercado em Portugal, um dos maiores operadores no Brasil e em Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, contando ainda com uma rede de 21 mil profissionais através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo.

Em resultado de um significativo crescimento orgânico, acrescido de uma política agressiva de aquisições, quer em Portugal quer no exterior, a MDS conquistou um lugar no top mundial das corretoras de seguros.

"A MDS é o único grupo português e ibérico entre as 250 maiores empresas de corretagem de seguros do mundo, de acordo com o ranking recente publicado pela consultora internacional Insuramore", anunciou a multinacional liderada por José Manuel Dias da Fonseca, em comunicado enviado às redações esta segunda-feira, 26 de julho.

O braço segurador do grupo Sonae ocupa a 141.º posição no ranking mundial referente a 2020, com uma receita estimada em 79,4 milhões de dólares (67,5 milhões de euros), "refletindo o desempenho nos vários mercados onde está presente a nível global", explica a empresa.

De acordo com o ranking elaborado pela britânica Insuramore, os 250 maiores "brokers" mundiais geraram receitas de 91,4 mil milhões de dólares (77,6 mil milhões de euros) em 2020, sendo liderado pela norte-americana Marsh & McLennan, com receitas superiores a 14 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões de euros).

Este deverá ser o último ano de liderança da Marsh & McLennan, já que a segunda maior do setor, a irlandesa Aon, adquiriu a número três mundial, a britânica Willis Towers Watson (WTW), no que resultará em receitas conjuntas de cerca de 18,4 mil milhões de dólares (15,6 mil milhões de euros).

O ranking elaborado pela Insuramore conta com 26 brokers americanos no top 50 e 112 no top 250, e 55 "brokers" europeus, dos quais 28 de origem francesa e 11 de origem alemã.

"De referir que a MDS ocupa uma posição de destaque no top 30 europeu, sendo o único ‘broker’ da Península Ibérica neste ranking", enfatizou a multinacional portuguesa.

Merece também referência o facto de o top 250 incluir 10 grupos chineses, "um mercado que tem exibido elevadas taxas de crescimento e com enorme potencial, fruto do desenvolvimento da economia e o aumento do rendimento disponível da classe média", assinalou a MDS.

Já a Brokerslink, empresa global de corretagem da qual a MDS é fundadora e acionista de referência e que está presente em mais de 120 países, conta com vários representantes no ranking.

"A receita agregada destes ‘brokers’ totaliza 3,45 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros), o que colocaria a Brokerslink na 5.ª posição do top-250 mundial", destaca a MDS, que em 2020 "confirmou a liderança destacada em Portugal, com receitas superiores a 37,5 milhões de euros".

De resto, garantiu, " todas as unidades da MDS em Portugal registaram desempenhos positivos, com a maioria das empresas a apresentar um crescimento de dois dígitos das receitas e um nível de retenção de cliente superior a 90%".