Homem Sonae é a Personalidade do Ano no Brasil

Faz 65 anos a 20 de dezembro próximo, tem milhares de CD de música clássica e está desde 2000 à frente da MDS, tendo cumprido a missão de transformar a corretora da Sonae numa operadora global, com presença em mais de 120 países e líder de mercado na consultoria de riscos e seguros em Portugal e a referência do setor nos países de língua portuguesa.

No Brasil, onde a MDS é responsável por prémios de 400 milhões de euros e emprega mais de 600 pessoas, estando entre os cinco maiores "brokers" de seguros no país, José Manuel Dias da Fonseca acaba de ser distinguido como "Personalidade do ANO" pela Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo.

"A distinção reconhece o seu papel e o da MDS na promoção de negócios e relações entre Portugal e Brasil, as quais têm vindo a crescer nos últimos anos e onde o gestor e a empresa têm desempenhado um papel relevante", explica a empresa, em comunicado.

José Manuel Dias da Fonseca será homenageado na gala anual da instituição, o maior evento da comunidade empresarial luso-brasileira, que se realiza no próximo dia 22 de novembro na cidade de São Paulo.

A centenária Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 23 de novembro de 1912, que conta com mais de 450 associados de ambos os lados do Atlântico e tem como objetivo principal a promoção das relações bilaterais entre Brasil e Portugal.

José Manuel Dias da Fonseca mantém uma atividade profissional e empresarial no Brasil há mais de duas décadas, primeiro através da AICEP, onde foi diretor entre 1997 e 2000, e desde então através da MDS.

Foi sob a sua liderança e visão que a MDS entrou mercado brasileiro em 2000, por via de um acordo comercial com o grupo Suzano, o qual culminou, dois anos depois, no nascimento da Lazam|MDS, "joint venture" no Brasil com o Grupo Suzano.

Em 2009 a relação entre os dois grupos foi aprofundada e a empresa brasileira assumiu a designação de MDS Brasil, reforçando a ambição de ocupar uma posição de destaque no mercado brasileiro. E há mais de quatro anos que o grupo MDS é controlado conjuntamente pela Sonae e a Suzano.

MDS soma aquisições no Brasil

"A MDS tem uma matriz transatlântica, afirmando-se como um ‘broker’ lusófono com posições de liderança em Portugal, no Brasil e em África, resultado do trabalho desenvolvido, mas também na consultoria e acompanhamento de clientes que contribuem para o desenvolvimento do comércio bilateral", começa por afirmar José Manuel Dias da Fonseca.

"Apesar de ser um reconhecimento pessoal, este prémio distingue o trabalho desenvolvido por toda a equipa do grupo MDS, bem como a confiança dos nossos acionistas, que nos têm permitido continua a investir e a crescer, nomeadamente no Brasil que é para nós um mercado estratégico", realça o CEO da multinacional, enfatizando que "é uma honra ‘suceder’, após vários anos, ao engenheiro Belmiro de Azevedo, um grande exemplo e impulsionador desta relação com o Brasil".

O grupo MDS tem vindo a expandir a sua presença no Brasil, tendo no último ano realizado a aquisição da Tovese, a maior corretora de seguros agrícolas do Rio Grande do Sul, potenciando a presença da MDS no dinâmico setor agrícola brasileiro e da corretora de seguros brasileira QH Consult, líder no setor da Educação no Brasil.

Esta estratégia de crescimento já tinha conduzido à aquisição de posições de posições de controlo na Process, empresa brasileira especializada em seguros de bens e acidentes (P&C) e em garantias, bem como da Ben’s e da 838 Soluções, consultoras de seguros brasileiras especialistas em benefícios flexíveis.

Dias da Fonseca já foi presidente da Casa da Música e do Leixões

"José Manuel Dias da Fonseca tem mais de 30 anos de experiência no setor de seguros e de gestão de riscos, tendo liderado o primeiro projeto de ‘bancassurance’ em Portugal, fundado e dirigido uma das primeiras gestoras de fundos de pensões e presidido à Real Companhia de Seguros", destaca a MDS.

Entre outros cargos, Dias da Fonseca é membro do conselho de administração da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo MDS e que integra cerca de 21 mil profissionais de seguros, e foi o promotor em Portugal da criação da APOGERIS - Associação Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros, da qual foi presidente da direção durante mais de uma década, sendo atualmente presidente da mesa da assembleia geral.

O seu trabalho tem vindo a ser reconhecido ao longo dos anos, com vários prémios nacionais e internacionais. Por exemplo, em 2018 foi distinguido como o melhor líder do ano no setor da corretagem de seguros ("Broker Leader of the Year") pela Federação Europeia de Associações de Gestão de Risco, a qual reconheceu o trabalho efetuado pelo gestor na promoção e dinamização da gestão de risco.

Licenciado Em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, José Manuel Dias da Fonseca começou a trabalhar na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e passou pelo BPA, Tranquilidade, Socifa e Real.

Foi vice-presidente da Câmara de Matosinhos e presidente do Leixões, o maior clube da cidade onde nasceu. Chegou a liderar a Fundação da Casa da Música, entre 2006 e 2014, e preside atualmente à Casa da Arquitetura no Porto.