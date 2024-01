Grupo Nabeiro-Delta reforça no mercado suíço com compra de distribuidora

Leia Também Grupo Nabeiro, EDP e Sonae são as empresas com melhor reputação em Portugal em 2023

O Grupo Nabeiro-Delta Cafés anunciou, esta segunda-feira, que, uma distribuidora suíça descrita como "de referência de produtos portugueses" com o objetivo de reforçar a presença do mercado helvético onde está presente desde 2016."Esta aquisição reforça a nossa estratégia de internacionalização e a nossa ambição em continuar a estar presente de uma forma consolidada em geografias prioritárias ao nosso plano de negócio", afirma o CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, citado num comunicado enviado às redações."Aquando a nossa entrada na Suíça tínhamos a expectativa de manter um ritmo de crescimento consistente e esta transação é um passo fundamental e necessário para a expansão das nossas marcas e", reforça o CEO, referindo-se à meta definida até 2030.A aquisição, cujo valor não foi divulgado, foi feita através da Novadelta Suíça., com maior preponderância na região francófona, a Novadelta Suíça é responsável pela comercialização dos produtos das marcas do Grupo Nabeiro neste mercado, tendo como principal atividade a comercialização de café e produtos complementares, assumindo ainda a distribuição de outras marcas portuguesas de produtos de grande consumo.Fundada em 1998, a AMD Swiss desenvolveu o negócio das principais marcas alimentares e bebidas portuguesas no mercado helvético no retalho e na restauração, através de uma rede de distribuidores locais, dando a conhecer o que de bom se produz em Portugal e promovendo a produção nacional além-fronteiras, refere o grupo.Além da Suíça e Portugal, a Delta também conta com operações diretas designadamente em Espanha, França, Luxemburgo, Angola (Angonabeiro), Brasil e China e, de forma indireta, através de parcerias com distribuidores, noutros países, marcando presença num total de 40, espalhados por cinco continentes.A Delta Cafés, com sede em Campo Maior, a Delta conta com aproximadamente 3.800 colaboradores.Em 2022, o grupo, que além do "core" do café, tem operações nos vinhos, turismo, imobiliário e indústria, registou