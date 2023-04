Delta Expresso estreia novo conceito de loja explorada em "franchising"

Leia Também Rui Miguel Nabeiro: queria ser piloto mas vai liderar o futuro

A Delta Cafés lançou um novo conceito de lojas da Delta Cafés, localizadas em centros comerciais ou zonas de elevado tráfego em Portugal, que vão ser exploradas em regime de "franchising".As primeiras lojas estão localizadas no LoureShopping e no Albufeira Terrace Shopping, estando previstas mais quatro aberturas, de norte a sul do país, até junho, de quiosques e/ou lojas, que "convidam à descoberta de sabores únicos e a novas formas de beber café", prevendo-se, a médio/longo prazo, a sua internacionalização."A Delta Espresso proporciona uma verdadeira volta ao mundo por diferentes bebidas, criadas a pensar nos consumidores urbanos, contemporâneos, que vivem ou trabalham no centro das cidades e que interrompem o seu percurso para beber o seu café, e não só, seja de passagem ou como ponto de encontro para socializar", explica a empresa, em comunicado enviado às redações."A abertura de lojas Delta Espresso está alinhada com a estratégia de crescimento e expansão da marca Delta Cafés. A nova submarca tem como intuito oferecer novas experiências e momentos de consumo a todos os que não prescindem de um bom café Delta. Com uma oferta abrangente de sabores, que transporta para várias geografias, é nosso objetivo, a médio prazo, apostar na internacionalização do conceito, bem como abrir mais espaços em Portugal", assinala a diretora de lojas Delta Cafés, Clara Melícias, citada na mesma nota.Com mais de 60 anos de história, a Delta Cafés está presente em 40 países, estando estabelecida em Espanha, França, Luxemburgo, Angola (Angonabeiro), Brasil e China enquanto noutras geografias o modelo de negócio baseia-se em parcerias com distribuidores locais. A empresa, com sede em Campo Maior, conta com cerca de 3.600 colaboradores.