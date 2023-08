A irmã é uma das figuras mais próximas, embora tenham personalidades muito diferentes. É diretora-geral da Adega Mayor, o negócio de vinhos do grupo, do qual é também administradora.

Nuno Ferreira Pires

A relação começou após terem trabalhado muito de perto quando o CEO da SportTV era da Sociedade Central de Cervejas. É o único membro do júri do Delta MIND Lab que se mantém em sete anos de programa.

Bruno Mota

O primeiro contacto com o fundador e líder da tecnológica Bold foi no meio profissional. Mais tarde, integrou um círculo mais reduzido criado a partir dos encontros dos CPO.

Luís Santos

Cruzaram-se adolescentes mas tornaram-se amigos nos últimos três anos. Foi a partir dos encontros dos Chief Portugal Officers que o empresário, um dos donos da Alpac Capital e filho do ex-selecionador português Fernando Santos, passou a fazer parte do núcleo chegado.

João Nabeiro

O pai, que foi presidente do Campomaiorense por largos anos, é uma das principais referências. Têm uma relação muito próxima, apesar de pouco mencionada publicamente.

Duarte Cordeiro

O ministro do Ambiente foi da mesma turma nos anos do secundário nos Salesianos. Seguiram os estudos em instituições diferentes, mas a amizade continuou até aos dias de hoje.

