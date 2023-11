Delta procura startups para investir. "Como o meu avô dizia, até a senhora da limpeza tem boas ideias"

Leia Também Delta apresentou máquina única no mundo que desafia a gravidade

Na Delta, a aposta em inovação vem desde sempre. "Como o meu avô dizia, até a senhora da limpeza tem boas ideias. Investimos em ideias mas acima de tudo em pessoas, como acreditava o fundador da Delta, Rui Nabeiro. Qualquer pessoa pode liderar e a inovação é algo que não cabe só ao CEO", disse esta quinta-feira o presidente executivo da empresa e neto do fundador, Rui Miguel Nabeiro, numa sessão de perguntas e respostas no stand da Delta Ventures em plena Web Summit. Num empreendedor, o responsável procura força de vontade, energia, humildade e abertura.Na conversa com startups, investidores e jornalistas, o responsável lembrou como o lançamento do sistema de cápsulas Delta Q em 2007 foi um "enorme salto inovativo" dentro da empresa. "Até esse momento, a Delta era uma empresa muito conservadora, que só vendia o seu produto aos cafés e restaurantes, porque era aí que os portugueses bebiam o seu expresso. Em casa não se conseguia um bom café de qualidade, até que chegou a Nespresso a Portugal e mudou tudo", assume.Para combater o embate do café expresso em casa, trazido pela Nestlé, a Delta ainda lançou um projeto que não ficou para a história, os Delta Pods, que permitiam que os consumidores não ficassem reféns de apenas uma máquina e um sistema de cápsulas. "Os estudos de mercado diziam que era o melhor caminho a seguir, mas não foi. Foi um grande falhanço. As pessoas queriam uma máquina de café bonita. Tivemos de deitar fora todo o dinheiro que investimos nesta solução", lembra o CEO, contando que, para dar a volta à situação no tempo recorde de nove meses, a Delta foi obrigada a desenvolver de raiz uma alternativa vencedora.E foi assim que nasceram as máquinas e as cápsulas Delta Q há 16 anos. "Decidi que íamos lançar em outubro e assim foi. Ainda me aconselharam a esperar, mas eu disse que não e bati o pé. Não tínhamos ainda as máquinas para encapsular o café e fizemos as primeiras à mão, com o meu avô a supervisionar o processo. E foi mesmo a tempo, porque conseguimos entrar no mercado antes de a Nestlé estrear a sua nova marca Dolce Gusto em Portugal, Em apenas três anos estávamos a liderar o mercado", diz Rui Miguel Nabeiro.Mais recentemente, a Delta voltou a inovar, desta vez de forma mais "disruptiva", diz o CEO, lembrando o dia em que ficou de queixo caído quando lhe apresentaram um sistema - nascido no Centro de Inovação do Grupo Nabeiro - que permitia que o café fosse extraído de baixo para cima. Há pouco mais de um ano o Grupo Nabeiro apresentou então um produto inédito a nível mundial. Com design do francês Philippe Starck e tecnologia made in Portugal, a Rise Delta Q é a nova máquina de café da marca com um sistema de extração incorporado, e patenteado, onde o café sai literalmente ao contrário."A inovação é um pilar da empresa e acompanha-nos desde sempre. É através dela que acrescentamos valor à nossa marca. Por isso, o ecossistema das startups é fundamental para nos reinventarmos e o programa Disruption torna-nos mais competitivos num mercado em constante evolução, promovendo a criatividade e o acesso a conhecimento externo, bem como nos torna mais ricos em conhecimento", resume Rui Miguel Nabeiro, sem revelar o orçamento da Delta para investir em inovação nos próximos anos. No entanto, garantiu que "não é um valor fechado e pode variar conforme os projetos que surgirem".Até agora, a Delta já apoiou seis startups, três delas no âmbito do programa de aceleração Disruption: Nam, Why Not, MaisHoreca, Yogen, Creamery, Skizo e Playblock."Temos de nos diferenciar e trazer sempre mais novidades, mantendo a experiência da marca, que é o nosso contrato com o consumidor", disse o responsável, lembrando o produto de café frio pronto a consumir Go Chill, que também já está presente no mercado espanhol".No último dia da edição de 2023 da Web Summit, a Delta anunciou a reabertura do programa de inovação aberta Disruption desenvolvido pela Delta Ventures, a unidade do Grupo Nabeiro - Delta Cafés que estabelece a ligação com o ecossistema das startups, e que marcou a sua estreia no evento tecnológico este ano. As candidaturas para as startups estão abertas até ao dia 5 de janeiro de 2024.Criado em 2022, o Disruption é um programa de aceleração, desenvolvido em colaboração com a I-match, para impulsionar soluções verdadeiramente disruptivas e visa gerar parcerias com uma visão de futuro, desafiando startups de qualquer parte do globo a participar com novas ideias de negócio em três áreas estratégicas: Sustentabilidade, Transformação Digital, novos produtos e serviços.Ainda no que diz respeito às cápsulas, e olhando para o futuro, que se quer sustentável, o CEO da Delta diz que o próximo passo são as cápsulas compostáveis, um projeto iniciado durante a pandemia, mas que foi entretanto interrompido, existindo o forte objetivo de o retomar, para reduzir a pegada carbónica da empresa.