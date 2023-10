Grupo Nabeiro, EDP e Sonae são as empresas com melhor reputação em Portugal em 2023

O Grupo Nabeiro (Delta Cafés) lidera pelo terceiro ano consecutivo o "ranking" das empresas com melhor reputação em Portugal, seguido pela EDP e pela Sonae, de acordo com o estudo da Merco Empresas e Líderes, considerado um dos monitores de referência e que anualmente avalia a reputação de empresas e líderes.A Ikea, a Galp, a Jerónimo Martins, a Microsoft, a Mercadona, a CUF e o Lidl completam o "top" 10, do qual se destacam os "saltos" da cadeia de supermercados espanhola (que passou da 19.ª para a 8.ª posição) e da rede de saúde do grupo José de Mello (que escalou da 31.ª para 9.ª).Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, refere-se que na análise por cada grupo de "stakeholders" o Grupo Nabeiro (Delta Cafés) é a que lidera à luz da maioria dos inquéritos, com analistas financeiros, organizações não governamentais (ONG), sindicatos, jornalistas e gestores a nomear a companhia com sede em Campo Maior como a mais reputada.O Grupo Nabeiro (Delta Cafés) impõe-se também como a empresa mais bem cotada, seguida da BMW e da Sony, na perspetiva da população em geral, mas não da de académicos e representantes de associações de consumidores que colocaram antes no topo das suas listas a Google e o Lidl, respetivamente.Na área digital, Lidl, Samsung e Mercedes-Benz ocupam as três primeiras posições, enquanto no "ranking" das melhores equipas de comunicação na opinião dos jornalistas de informação económica - que é apresentado, este ano, pela primeira vez - ganha a Sonae, seguida do Grupo Nabeiro e da Coca-Cola.Nos rankings setoriais, a primeira posição é ocupada pela Vieira de Almeida Advogados (Advocacia), seguindo-se o Grupo Nabeiro – Delta Cafés (Alimentação), num pódio que fecha com a Deloitte (Auditoria e Consultoria). BMW (Automóvel), Caixa Geral de Depósitos (Banca), Coca-Cola (Bebidas), IKEA (Distribuição e Equipamento para o Lar), Fnac (Distribuição Especializada), Jerónimo Martins (Distribuição Generalista), Inditex (Distribuição Moda) completam o "top" 10.Os setores com maior crescimento dentro do "ranking" geral foram o turismo, a saúde e as bebidas, com a análise efetuada pela Merco a fazer sobressair os casos do Pestana Hotel Group (do 36.º lugar para o 17.º), Vila Galé (do 82.º para o 66.º), Coca-Cola (do 32.º para o 21.º), Sumol+Compal (do 50.º para o 32.º), CUF (do 31.º para o 9.º) e Luz Saúde (do 54.º para o 46.º). No sentido oposto, os setores que mais perdem posições terão sido os da indústria, farmacêutica, telecomunicações e banca.Olhando para a lista das 100 empresas que granjeiam melhor reputação em Portugal destaca-se a entrada da Porto Editora - e diretamente para a 36.ª posição. Outras estreias incluem a Continental (52.ª), a Lusíadas Saúde (64.ª), a Tesla (72.ª), a ANA- Aeroportos de Portugal (82.ª), a Ibersol (84.ª), o Grupo Bernardo da Costa (87.ª), a BA Glass (95.ª), o BNP Paribas (98.ª), a Hovione (99.ª) e a Sabseg, que ocupa o 100.º lugar deste "ranking", indica um comunicado, enviado esta quarta-feira, às redações.No que toca aos líderes, Rui Miguel Nabeiro, do Grupo Nabeiro (Delta Cafés) ocupa novamente o primeiro lugar, seguido por Cláudia Azevedo (Sonae) e Pedro Soares dos Santos (Jerónimo Martins). Seguem-se Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos), Francisco Pedro Balsemão (Grupo Impresa - SIC), Miguel Stilwell de Andrade (EDP), Paula Amorim (Corticeira Amorim), Paulo de Azevedo (Sonae), António Horta Osório (Bial) e Fernando Ulrich (Banco BPI).Com o Grupo Nabeiro (Delta Cafés) a ocupar a primeira posição do "ranking" das empresas e Rui Miguel Nabeiro, presidente deste grupo, a ocupar o primeiro lugar do de líderes, "comprova-se a correlação direta entre a reputação do líder e da sua empresa", assinala o estudo da Merco.A elaboração do Estudo Merco Empresas e Líderes Portugal 2023 está a cargo do Grupo Análisis e Investigación - primeiro instituto espanhol de estudos de mercado - e a metodologia de elaboração do "ranking" das empresas com melhor reputação foi objeto de revisão independente pela KPMG.Estes "rankings" resultam de 1.299 inquéritos, cinco avaliações e 15 fontes de informação, tendo participado no estudo 216 executivos de grandes empresas, 40 jornalistas de negócios, 29 membros do Governo, 39 professores catedráticos de economia e negócios, 40 analistas financeiros, 30 responsáveis de ONG, 30 diretores de comunicação e líderes de opinião, 40 dirigentes sindicais e outros tantos representantes de associações de consumidores, bem como 800 cidadãos.Além destas avaliações, é feita uma análise da reputação digital das empresas, com mais de 737.206 menções analisadas, e da realidade das mesmas através de uma avaliação do mérito reputacional de 25 empresas.A Merco é um instrumento de avaliação de reputação lançado em 1999, que produz vários estudos, estando presente em mercados como Portugal, Espanha, Colômbia, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Brasil, México, Peru, Costa Rica, Panamá, Itália e Uruguai.