Horta Osório junta-se a “fintech” como consultor

O gestor português – que já liderou o banco britânico Lloys durante o seu período de reestruturação financeira, esteve também à frente do Credit Suisse e foi condecorado pela Rainha Isabel II com o título de cavaleiro – vai acumular a função com os cargos que já detém atualmente.

