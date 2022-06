Hotéis da Sonae Capital em Tróia comprados pelo Novo Banco por 34 milhões

ativos hoteleiros em Tróia vendidos recentemente pela Sonae Capital foram comprados por um fundo de pensões do Novo Banco, por 34 milhões de euros, noticia, esta quinta-feira, o Eco.A venda, descrita como "uma das maiores operações de investimento imobiliário em hotéis realizada no mercado português desde o início do ano", foi tornada pública há dias pela consultora JLL, que a mediou. No entanto, nem o comprador foi identificado nem o valor do negócio foi revelado.

Segundo o jornal, a compra do conjunto de ativos, que inclui os hotéis Aqualuz Tróia Mar&Rio e do The Editory By The Sea Tróia-Comporta, de quatro e cinco estrelas, respetivamente, por 34 milhões de euros traduz uma 'yield' de 5,75%.