Sonae tem 1.000 vagas de emprego e faz mega ação de recrutamento de refugiados ucranianos

A Sonae tem atualmente cerca de mil oportunidades de emprego em aberto em todo o país, das quais 300 na região de Lisboa, e em diversas funções e setores de atividade, "as quais podem ser aproveitadas pelos refugiados ucranianos", avança o maior empregador privado português, em comunicado.

Assim, no âmbito do seu programa Sonae For Ukraine, o grupo liderado por Cláudia Azevedo vai realizar em Lisboa, na próxima segunda-feira, 6 de junho, uma ação especial de recrutamento destinada a refugiados da guerra, "a qual vai acolher mais de duas centenas de ucranianos", garante.





"A iniciativa, que decorrerá na loja 31 da Câmara Municipal de Lisboa – Praça do Município, visa acelerar a integração profissional dos refugiados ucranianos em Portugal que procuram oportunidades de trabalho que lhes permitam minimizar os impactos da guerra na sua vida", enfatiza a Sonae, explicando que o processo de recrutamento estará "focado nas competências profissionais e conhecimentos dos candidatos, procurando corresponder o seu perfil com oportunidades de emprego no grupo" com sede na Maia.





O programa Sonae For Ukraine, que "conta com a mobilização de recursos e know how" do grupo para apoiar os mais afetados pelo conflito na Ucrânia, tem "dezenas de colaboradores" a participar nas operações de chegada e acolhimento dos refugiados, um trabalho que está a ser coordenado com o Alto Comissariado para as Migrações, autarquias locais e centros de acolhimento em várias regiões do país.





Em termos de emprego dos refugiados ucranianos, a Sonae criou uma plataforma bilingue para facilitar os processos de recrutamento, que "já teve resultado efetivo em contratações para empresas do grupo", afiança, sem detalhar.





A ação especial de recrutamento de refugiados ucranianos em Lisboa, a realizar entre as 10 e as 18 horas da próxima segunda-feira, contará, pelas 12h30, com a presença de Laurinda Alves, vereadora da Câmara de Lisboa, Eduardo Mendes, diretor de Pessoas e Liderança da Sonae, e um dirigente do Alto Comissariado para as Migrações.